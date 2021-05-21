Неаполь, Италия, , 21:56 — REGNUM В южноитальянском регионе Кампания (Неаполь) маски необходимо будет носить как минимум до июля 2021 года, если не до конца лета, заявил в пятницу, 21 мая, губернатор Винченцо Де Лука.

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Он отметил, что даже в национальном правительстве есть «оптимисты», которые рассуждают о скором наступлении времени без масок. Однако в Кампании прививки от коронавируса сделала лишь пятая часть населения, «эту работу нужно закончить», прежде чем отменять ограничения, подчеркнул губернатор.

По данным на 21 мая, в Италии умерли 125 028 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 218 (днем ранее — на 164). Число подтвержденных носителей выросло на 5218 (днем ранее — на 5741). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 183 476 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 291 788 человек — на 7698 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 9 629 451 человек, что составляет 15,99% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 (с конца мая — с 23:00) и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.