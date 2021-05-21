Кострома, , 21:58 — REGNUM В Костромской области восстановили энергоснабжение всех населённых пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Напомним, вечером 20 мая непогода стала причиной порывов на линиях электропередачи в 150 населённых пунктах региона. В общей сложности отключения затронули 7336 человек. К 21 часу 21 мая энергоснабжение восстановили.

Как ранее писало ИА REGNUM, до этого массовые отключения электроэнергии в Костромской области происходили 15 и 19 мая. Сильный ветер сорвал крыши сотен жилых домов, повредил социальные учреждения, повалил более 2 тысяч деревьев. Устранить все последствия урагана власти надеются в течение месяца. По информации Костромского гидрометцентра в ближайшие двое суток в регионе не стоит ожидать подобных происшествий.

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