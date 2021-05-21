Рига, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 21 мая, главный тренер сборной Чехии Филип Пешан дал комментарий после поражения от национальной команды России в рамках первого игрового дня группового этапа чемпионата мира в Риге. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

«Сборная России победила заслуженно. Мы не придерживались своего плана. Начали игру хорошо, но после первого пропущенного гола парни сильно нервничали.

Хоть мы и не были лучшей командой командой в матче, до последнего могли рассчитывать хотя бы на одно набранное очко», — приводит слова специалиста портал «Спорт-Экспресс».

Следующий матч сборной России в групповом этапе состоится 22 мая, в соперниках будет команда Великобритании.