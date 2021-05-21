Токио, , 21:53 — REGNUM Два новых боевых корабля с системами противоракетной обороны (ПРО) Aegis, которые Япония планирует построить для своих ВМС, обойдутся бюджету в 900 млрд иен (около $ 8,3 млрд), сообщает 21 мая газета The Asahi.

Издание подчеркивает, что это в два раза больше, чем изначально запланированная сумма. Кроме того, газета полагает, что в итоге новые корабли обойдутся казне более чем в один триллион иен.

Напомним, ранее Япония заявила о намерении приобрести в США два наземных комплекса Aegis Ashore для усиления систем защиты от удара баллистических ракет. Летом 2020 года в Токио поменяли свои планы и заявили о строительстве двух морских носителей комплекса Aegis.

Как сообщало ИА REGNUM, Токио активизировал программу строительства системы ПРО после того как баллистические ракеты КНДР несколько раз беспрепятственно прошли над территорией Японии, несмотря на присутствие комплексов ПВО и ПРО США.

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