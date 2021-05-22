Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Рэпер Jah Khalib сегодня, 22 мая 2021 года, представил кульминацию совместного проекта, который он реализует с разработчиками мобильной игры Free Fire. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба издательской компании Garena.

Ранее исполнитель опубликовал в YouTube новую композицию, сейчас поклонники получили возможность посмотреть клип на неё. Отмечается, что трек и видео стали официальным гимном команд из СНГ на Чемпионате Мира по Free Fire, который пройдёт в Сингапуре.

Матчи, в которых будут участвовать игроки из СНГ, зрители смогут посмотреть28 и 30 мая, в 16:00 по московскому временина YouTube-канале Free Fire Russia.

Напомним, Free Fire — это условно-бесплатная игра для мобильных платформ в жанре «королевской битвы» (в конце матча должен остаться один игрок или команда, поле боя постоянно сокращается), она является одной из самых популярных мобильных игр последних лет. Её релиз состоялся 30 сентября 2017 года.

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