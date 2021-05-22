22 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter интервью премьер-министра Бориса Джонсона, в котором он говорил о сделках по свободной торговле со странами вне Евросоюза.

Джейн Спай, , 08:59 — REGNUM 21 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в своём интервью для BBC, что Британия ждёт заключения сделок по свободной торговле со странами по всему миру и видит глобальное будущее для себя. Также Борис Джонсон сказал: «Я действительно думаю, что сделки по свободной торговле предоставляют фантастическую возможность для наших фермеров, для нашего бизнеса всех видов, для производителей. И я думаю, это жизненно важно, что великое историческое государство свободной торговли стало процветать благодаря свободной торговле». По мнению премьер-министра, в Великобритании рассматривают новые условия не как угрозы, а как перспективы.

До и после Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В целях решения проблемы в комментариях предложили обычным подданным поддерживать местное сельское хозяйство и покупать продукцию только отечественного производства.

«Никто не должен это покупать. Зачем винить соглашения по торговле, если население хочет поддержать британских фермеров, покупайте их продукты», — написал @coxstool12.

Ряд комментаторов отметили, что свободная торговля с Европейским союзом благоприятно повлияет на экономику, но свободная торговля с остальными странами может привести к катастрофе.

«Свободная торговля с ЕС — хорошо. Свободная торговля с остальным миром — плохо. Сложно понять, что на уме у помешанных на ЕС снаружи», — прокомментировал @MarkVipond.

«Давайте перефразирую для вас. «Сделки с людьми, у которых такой же уровень благополучия и безопасности от заболеваний, передающихся половым путём, как у нас и которые не выведут производителей из бизнеса» — хорошо. «Торговля с людьми, которые используют запрещенные химикаты, гормоны, и промышленное сельское хозяйство которых характеризуется более низким уровнем благополучия животных, который ослабит наш» — плохо», — написал @RoadTaxWhypay.

Альберт Анкер. Фермеры и газеты. 1867

Жители Шотландии обеспокоены «нововведением», они считают, оно только навредит «безопасному фермерству Шотландии». Они винят в происходящем Brexit, некоторые говорят, их предупреждали в 2018 году, что такое произойдёт.

«Brexit прямо угрожает будущему сельского населения Шотландии, нашей полной жизни, фермерскому хозяйству, благосостоянию животных, качеству еды и питья. Это не только об экономике, это еще и о безопасности продукции», — считает @garydawson.

Большинство пользователей не понимают, кому предоставляются перспективы развития, о которых говорил премьер-министр в интервью, на вид всё сделано для австралийского рынка и против британского.

«Борис Джонсон должен детально объяснить, как ослабление британских фермеров может быть возможностью для кого угодно, кроме как австралийских сельскохозяйственных интересов», — отметил @ACKaminski.

Пользователи также отметили, что Австралия и другие страны представляют угрозу безопасности продукции в Великобритании, так как ряд используемых в Австралии гормонов и химикатов запрещены в Соединенном Королевстве.

«Что касается домашней птицы, британского ягненка и говядины, они производятся в соответствии с высочайшими стандартами благополучия в мире, спасибо годам членства Великобритании в Европейском союзе. Австралийское мясо, напротив, выращено быстро и дёшево, напичкано гормонами роста, которые давно запрещены в ЕС», — отметил @thechefie.

Винсент Ван Гог. Две крестьянки в торфяных полях. 1883

«Мусор. Не будет никакой возможности для британских фермеров, за исключением возможности снизить стандарты и агропромышленные фермы. У британских ферм более высокие стандарты, чем в Австралии или США. Австралия использует запрещённые гормоны в производстве, которые увеличивают риск возникновения рака», — считает @JustSayNope.

«Мхмм — это похоже на «нет никакой границы между Северной Ирландией и Великобританией», или, другими словами, демонстрация мира фантазий Джонсона. У парня нет связи с реальностью», — прокомментировал @Kean1S.

У некоторых пользователей возникли вопросы касательно того, почему Борис Джонсон назвал Великобританию исторически страной свободной торговли и почему он поблагодарил за это Королевский флот.

«Когда он говорит об истории Великобритании в роли чемпиона по свободной торговле «благодаря Королевскому флоту», он ссылается на разграбление Старого летнего дворца в Пекине, когда китайцы позорно попытались ограничить Великобританию от импорта опиума в страну?» — спрашивает @FilmsRadar.

Антон Мауве. Пашущий фермер. 1880-е

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон в своем интервью для BBC также упомянул о плане по дальнейшему снятию противокоронавирусных мер в Великобритании, сказав, что решение будет известно лишь 21 июня. Касательно расследования BBC о принцессе Диане, Джонсон надеется, что такого больше не повторится.