Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 21:40 — REGNUM Руководители итальянской дорожной компании Autostrade призвали местные власти города Реджо Эмилия демонтировать мурал в память о партизанах, передают местные СМИ в пятницу, 21 мая.

На мурале содержатся несколько фотографий местных партизан. Надпись на стене (Partigiano Reggiano — «Партизан из Реджо»), хорошо заметная со скоростной трассы А1, обыгрывает название знаменитого сыра (Parmeggiano Reggiano).

Дорожники отметили, что мурал ярко-красного цвета отвлекает водителей от дороги. Мэр Реджо Эмилии демонтировать его отказался, заявив, что историческая память важнее подобных пожеланий.