Женева, Швейцария, , 21:40 — REGNUM Реальная смертность от коронавируса в мире может в разы превышать данные официальной статистики. Об этом заявила 21 мая помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

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«Реальное количество смертей может быть даже в два-три раза больше», — написала она на своей странице в Twitter.

Помощник главы ВОЗ отметила, что за 2020 года, по оценкам организации, COVID-19 стал причиной по меньшей мере 3 миллионов смертей во всём мире, что на 1,2 миллиона больше, чем сообщалось официально.

«Наша задача — сообщить о реальных масштабах влияния COVID-19», — написала Асма, добавив, что ВОЗ работает с разными странами и партнёрами над выработкой единых методов и стандартов точного информирования о смертности и причинах летальных исходов.

Согласно последним официальным данным, которые приводятся на сайте ВОЗ, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 165 069 258 случаев заражения коронавирусом, подтверждено 3 422 907 случаев смерти от заболевания.