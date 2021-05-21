Киев, , 21:38 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о планах властей страны в случае достройки проекта «Северного потока-2».

Соответствующий вопрос был поднят в эфире украинского телевидения вечером 21 мая.

Разумков заявил, что первоочередная задача Киева состоит в том, чтобы все-таки «Северный поток-2» не был достроен. Он добавил, что запасной вариант надо иметь всегда, в том числе, в этой ситуации, но отказался сообщить в чем конкретно этот план выражается.

«Надо всегда иметь и «план Б», и зная наших северных соседей — даже «план С». Но объективно, первоочередной задачей, стоящей сегодня перед всеми ветвями власти на Украине — сделать так, чтобы все-таки «Северный поток-2» не был достроен», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что руководство компании «Нафтогаз Украины», а также ряд украинских депутатов направили в США и ЕС послание с просьбой не отменять санкции в отношении проекта «Северный поток — 2».