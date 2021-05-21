Москва, , 21:36 — REGNUM Сегодня, 21 мая, портал «Спорт-Экспресс» сообщил о заключении контракта между московским «Спартаком» и 19-летним нападающим Василием Пономаревым.

У хоккеиста есть действующее соглашение с «Каролиной Харрикейнз» из НХЛ, поэтому он будет играть за «Спартак» в следующем сезоне на правах аренды.

Пономарев выступал за сборную России на МЧМ-2020. В рамках турнира он провел 7 матчей и набрал 3 (3+0) очка.

В минувшем сезоне форвард защищал цвета «Шоуинигана» из юниорской лиги Квебека. В регулярном чемпионате он набрал 38 (10+28) баллов в 33 матчах.