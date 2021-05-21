Пекин, , 21:35 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 7,1 произошло на северо-западе Китая, сообщает 21 мая Китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло на территории провинции Цинхай в 21:04 мск.

Эпицентр сейсмических толчков находился на глубине 17 км на территории уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в южной части Китая было зафиксировано два землетрясения.

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