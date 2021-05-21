Нью-Йорк, США, , 21:34 — REGNUM Четыре с половиной миллиона будет выделено ООН на гуманитарные нужны сектору Газа (Палестина), пострадавшему в результате обострения конфликта ХАМАС с Армией обороны Израиля, сообщил 21 мая журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Средства будут выделены Управлением по координации гуманитарных вопросов «по линии Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации». Они выделяются в дополнение к $14,5 млн, ранее отправленным на гуманитарные нужды Палестины.

Комментируя новые, уже после начала режима прекращения огня, стычки палестицев с израильтянами, Дюжаррик сказал, что обеспокоен происходящим в Восточном Иерусалиме, «особенно в Старом городе и прилегающих районах».

Дюжаррик «Очень важно, чтобы все чтили святые места в Старом городе и воздерживались от провокаций, которые могут привести к росту напряжённости».

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