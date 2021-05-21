Саранск, , 21:30 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Образование», которое провел помощник президента РФ Игорь Левитин. Руководитель республики представил опыт региона, который еще с 2009 года участвует в федеральном эксперименте по совершенствованию организации питания школьников.

Проектом было охвачено 50% школ и 80% учащихся. Мматериально-техническая база школьных пищеблоков в республике была модернизирована, благодаря реализации республиканской целевой программы «Школьное питание». Однако в настоящее время значительная часть оборудования школьных столовых имеет большой процент износа и требует замены.

Здунов предложил в рамках программы по обеспечению школьников горячим бесплатным питанием предусмотреть обновление пищеблоков, а также создать сеть производственно-логистических центров. Они смогут обеспечивать не только детские сады и школы, но и больницы, а также другие социальные учреждения продукцией местных агрохолдингов. По его мнению, такие центры могут работать на условиях государственно-частного партнерства.

«Включиться в пилотный проект мы готовы уже в этом году», — заключил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря прошлого года в Саранска состоялась I Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях», которую проводило Министерство просвещения России. Приветствуя участников конференции, Здунов говорил, что 82% потребности в пищевой продукции для школьного питания обеспечивается республиканскими предприятиями, что гарантирует поступление на столы школьников свежих и качественных продуктов питания.

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