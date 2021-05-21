Киев, , 21:29 — REGNUM Народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что с учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, Киевский апелляционный суд на сегодняшнем заседании должен был принять решение об отмене меры пресечения.

Об этом оппозиционный политик заявил, отвечая на вопросы журналистов после судебного заседания 21 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук отметил, что недоволен решением апелляционного суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Эта позиция есть, она будет продолжать существовать в наших жалобах, в наших обжалованиях. Но борьба по поводу необоснованного обвинения, которое выдвигается мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применении ко мне меры пресечения, эта борьба будет продолжаться. И мы нацелены на такую борьбу — и я, и адвокаты. Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании», — подчеркнул парламентарий.

Также лидер ОПЗЖ добавил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

«В целом идет политическая борьба с силой, которая сегодня претендует на лидерство в стране по симпатиям избирателей. Власть хорошо понимает, что мы не просто оппозиция, мы та политическая сила, которая может победить партию «Слуга народа», — сказал политик.

Кроме того, по мнению Медведчука, не последнюю роль в решении Киевского апелляционного суда сыграло то, что во время своей последней пресс-конференции, которая состоялась как раз накануне рассмотрения апелляции, Владимир Зеленский как минимум четыре раза упоминал лидера ОПЗЖ, намекая, что его вина доказана.

«Я скажу, это стало обычаем у господина Зеленского — вспоминать меня «незлым тихим словом». Насколько это идет ему на пользу, я не знаю, но как минимум я думаю, вы хорошо понимаете и осознаете, что подобные заявления на правоохранительную систему действуют очень эффективно. Собственно говоря, именно правоохранительная система и демонстрирует эту так называемую эффективность», — подчеркнул лидер ОПЗЖ, добавив, что его адвокаты оценивают правомерность публичных высказываний должностных лиц в рамках расследования по его делу, и некоторые из них намерены позже оспорить в Европейском суде по правам человека.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодняКиевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте для лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.