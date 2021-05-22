22 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 08:04 — REGNUM Заявление пресс-службы управления Роспотребнадзора по Москве о том, что ведомство выявило нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 33 ресторанах «Макдоналдс» в столице, два заведения были опечатаны, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

«Макдоналдс» Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Почему блевотные шаурмички на остановках не закрывают? Там что, всё без нарушений?» — задаётся вопросом Андрей Н.

Многие пользователи заметили, что среди комментаторов нашлись недовольные данной проверкой люди. Граждане считают, что ничего трагичного во временном закрытии пары ресторанов нет, ведь люди будут только здоровее.

«Любители булочек с хрен пойми из чего сделанных котлетками распереживались. А зачем нервы себе портите? Ведь благодаря этому, может быть, задница у вас на пару размеров меньше станет», — предполагает Виктор У.

Другие отметили, что проверка выявила несоответствие требованиям в области противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, а значит, переживать по поводу качества еды в этой сети ресторанов не стоит.

«Сначала подумал, что с продукцией что-то не так, а потом понял, что там маски, перчатки и прочая лабуда не соответствуют требованиям. Поэтому никакого интереса такие проверки не вызывают, можно и дальше без опаски питаться в макдаке», — написал Александр П.

Первый ресторан «Макдоналдс». 1990 Mcdonalds123.ru

Некоторые комментаторы призвали ответственные органы обратить своё внимание и на другие точки общепита, в особенности на отечественных владельцев ресторанов и забегаловок, которые, как считают люди, жёстко нарушают правила санитарных норм.

«Почему наши российские тошнотные кафешки, рестораны кое-какие и столовки так тщательно не проверяют? Уж там такой срач сплошь и рядом! Иногда даже и проверять особо не надо, с порога понимаешь. А тут такой тщательный надзор! У меня многие знакомые студенты подрабатывают в подобных заведениях. И что? Да почище и построже, чем в любом заведении местных владельцев, небо и земля! Проверьте наших владельцев пищевых заведений, волосы дыбом встанут, и не только на голове», — пишет Natalja A.

Часть людей вынесла предположение, что проверки в сети ресторанов «Макдоналдс» связаны с политическими мотивами нашей правящей верхушки, которая якобы намеревается прикрыть американский бизнес на территории России.

«Макдак — это американская корпорация, из страны, которая вводит против нашей санкции. Теперь с бизнес-представителями из США ведётся экономическая война на территории России», — считает Алексей О.

Нашлись и те, которые были бы вовсе и не против, чтобы этот ресторан покинул пределы нашего государства. Люди считают, что он негативно влияет на здоровье российских граждан.

«Я бы «Макдоналдс» прикрыл к чёртовой матери. Типа это будет нашим ответом на санкции. Поглядите на американцев, какие они жирные, а ведь именно фастфуд всему виной!» — считает Михаил А.

Напомним, 21 мая на сайте управления Роспотребнадзора по Москве появилась информация о том, что ведомство выявило нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 33 ресторанах «Макдоналдс» в столице, два заведения были опечатаны.