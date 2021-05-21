Москва, , 21:24 — REGNUM В рамках турнира «Лига звезд спорта» за один вечер сыграют сразу шесть киберспортивных команд. Об этом 21 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерации компьютерного спорта Москвы.

Матчи запланированы на 23 мая 2021 года, они пройдут в рамках соревнований по Counter-Strike: Global Offensive. Бои состоятся между командами легкоатлетов из Athletic Esports и гребцов из Natus Rowers, бобслеистов из Unluko Maluko и баскетболистов из SU: LE, и брейкеров из Flames и гимнастов из Salto Masters.

Посмотреть онлайн-трансляцию желающие могут в соцсети «ВКонтакте». Первый матч начнётся 23 мая, в 20:40 по московскому времени.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 17 мая 2021 года завершились два матча «Лиги звёзд спорта» по игре CS: GO. Победителями в них вышли гимнасты из Salto Masters и бобслеисты из Unluko Maluko.

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