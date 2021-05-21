Рим, , 21:16 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 21 мая, в Италии умерли 125 028 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 218 (днем ранее — на 164), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 5218 (днем ранее — на 5741).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 183 476 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 291 788 человек — на 7698 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 9 629 451 человек, что составляет 15,99% населения Италии.