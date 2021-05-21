Пермь, , 21:16 — REGNUM В Перми 21 мая началисьXX молодежные Дельфийские игры России. Регистрацию и аккредитацию прошло большинство прибывших делегацией, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

В течение пяти дней конкурсанты будут соревноваться на площадках 35 культурно-образовательных и социальных объектов. На 22 из них уже сегодня, 21 мая, конкурсанты начали репетиции.

Первые жеребьёвки по 28 номинациям состоятся 22 мая. Итоги XX молодежных Дельфийских игр России подведут 25 мая.

В Российской Федерации 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Данная тема нашла отражение в конкурсных номинациях, Международной конференции, официальном мероприятии, спецпроектах Игр. Так, в ДК им. Солдатова, в котором расположился штаб Дельфийских игр, размещена выставка, организованная Национальной Ассоциацией участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования «МИР-МИО» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. На площадке представлена специальная звукозаписывающая кабинка, где участники могут не только оценить качество записи голоса, но и создать подкаст.

Напомним, участниками XX молодежных Дельфийских игр России станут 2 тыс. человек в возрасте от 10 до 25 лет. Пермский край представляет делегация из 400 человек. Помощь при проведении масштабного мероприятия оказывают волонтерский корпус, включающий 350 добровольцев.

Добавим, Дельфийские игры России — это масштабные соревнования в различных областях искусства. В состав жюри конкурса входят видные деятели искусств.

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