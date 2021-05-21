Ижевск, , 21:15 — REGNUM В субботу, 22 мая, территория Удмуртии будет находиться под влиянием южного циклона, температурный фон понизится. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами — умеренные, сообщает Гидрометцентр республики.

Уже предстоящей ночью температура воздуха составит +11…+16°С. В дневные часы будет немного теплее — +19…+24°С. При этом не исключаются грозы, порывы ветра могут достигнуть 15−20 м/с.

В ночь на 23 мая похолодает до +8…+13°С, в светлое время суток — +21…+26°С. Также ожидаются небольшие дожди.

Начало рабочей недели будет достаточно жарким: днем температура воздуха составит +24…+29°С. По предварительному прогнозу, к середине недели тенденция понижения температурного фона сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, уходящая рабочая неделя практически на всей территории Приволжского федерального округа была по-летнему жаркой, что для середины мая является аномалией. В большинстве регионов установился высокий класс пожароопасности лесов.