Нью-Йорк, США, 21 мая 2021, 21:08 — REGNUM Осторожный оптимизм — под таким углом Москва смотрит на происходящие в Ливии политические процессы, заявил 21 мая в СБ ООН российский постпред Василий Небензя на заседании.
Российский дипломат добавил, что новые власти Ливии смогли добиться «значительного прогресса» в политическом решении вопроса объединения страны. Так, ливийцы смогли в рамках подготовки к выборам 24 декабря 2021 года создать Президентский совет и Правительство национального единства — новые органы власти.
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