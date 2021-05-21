Нью-Йорк, США, , 21:08 — REGNUM Осторожный оптимизм — под таким углом Москва смотрит на происходящие в Ливии политические процессы, заявил 21 мая в СБ ООН российский постпред Василий Небензя на заседании.

Небензя «С осторожным оптимизмом оцениваем перспективы развития ситуации в Ливии».

Российский дипломат добавил, что новые власти Ливии смогли добиться «значительного прогресса» в политическом решении вопроса объединения страны. Так, ливийцы смогли в рамках подготовки к выборам 24 декабря 2021 года создать Президентский совет и Правительство национального единства — новые органы власти.

Небензя «В целом им удалось принять полномочия у бывшей западноливийской администрации и временного правительства, базирующегося на востоке страны».

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