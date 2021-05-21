Санкт-Петербург, , 21:07 — REGNUM Телеканал ТНТ, центральный выставочный зал «Манеж» и музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представили интерактивную карту Санкт-Петербурга. Об этом 21 мая ИА REGNUM сообщила пресс-служба телекомпании.

Отмечается, что проект был запущен специально к премьере второго сезона телешоу ТНТ «Мир! Дружба! Жвачка!», которая состоится 24 мая 2021 года. Его сюжет рассказывает о событиях 90-х годов XX века.

На карте размещены 65 точек Петербурга, жизнь города представлена на ней через воспоминания художников, писателей, артистов и бизнесменов. Посетившие сайт смогут не только получить информацию о местах города и посмотреть интервью, но и увидеть сцены из шоу.

В проекте интерактивной карты поучаствовали Сергей Шнуров, Александр Цыпкин, Ника Стрижак, Кирилл Набутов, Егор Дружинин, Ксения Каталымова, Александр Половцев, Всеволод Гаккель, Екатерина Андреева и Глеб Ершов.