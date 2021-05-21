Ростов-на-Дону, , 20:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону 21 мая состоялось заседание комитета по аграрной политике и природопользованию Совета Федерации РФ, которое провёл первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин. Вниманию собравшихся был представлен проект дорожной карты по оздоровлению реки Дон.

По мнению донского губернатора Василия Голубева, в дорожную карту должны быть включены меры по развитию судоходства. В частности, проект низконапорного Багаевского гидроузла, строительство которого уже ведётся. Необходимо выполнить мероприятия по очистке сточных вод. В частности, реконструкция ливневой канализации в Ростове-на-Дону оценена в 40 млрд рублей.

В итоговом документе также будут учтены вопросы транспортной, рыбохозяйственной, гидрологической, мелиоративной и многих других отраслей.

ИА REGNUM напоминает, что оздоровление реки Дон, ресурсами которой частично или полностью пользуются 15 субъектов РФ, оценивается минимум в 90 млрд рублей. К реализации проекта планируется приступить в 2022 году. Процесс может занять восемь лет.

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