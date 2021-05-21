Ростов-на-Дону, 21 мая, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 21 мая состоялось заседание комитета по аграрной политике и природопользованию Совета Федерации РФ, которое провёл первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин. Вниманию собравшихся был представлен проект дорожной карты по оздоровлению реки Дон.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Рассвет на набережной реки Дон

По мнению донского губернатора Василия Голубева, в дорожную карту должны быть включены меры по развитию судоходства. В частности, проект низконапорного Багаевского гидроузла, строительство которого уже ведётся. Необходимо выполнить мероприятия по очистке сточных вод. В частности, реконструкция ливневой канализации в Ростове-на-Дону оценена в 40 млрд рублей.

В итоговом документе также будут учтены вопросы транспортной, рыбохозяйственной, гидрологической, мелиоративной и многих других отраслей.

ИА REGNUM напоминает, что оздоровление реки Дон, ресурсами которой частично или полностью пользуются 15 субъектов РФ, оценивается минимум в 90 млрд рублей. К реализации проекта планируется приступить в 2022 году. Процесс может занять восемь лет.