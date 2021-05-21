Сеул, , 20:54 — REGNUM Разработчики мобильной игры PUBG: New State объявили о начале регистрации участников альфа-тестирования. Анонсирующий тизер-трейлер они опубликовали 21 мая на YouTube-канале проекта.

Тестирование пройдёт в период с 11 по 13 июня 2021 года. Для регистрации геймерам нужно будет посетить специальную страницу, созданную на сайте игры. Стоит отметить, что пока в тестах смогут участвовать только жители США и владельцы устройств под управлением ОС Android, пользователи платформы iOS пока не смогут к ним присоединиться.

Напомним, предварительная регистрация аккаунтов PUBG: New State началась в феврале 2021-го. Ожидается, что релиз игры состоится до когда 2021 года, пока разработчики не назвали более точные сроки её выхода.

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