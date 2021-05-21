Березники, Пермский край, 21 мая, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края во всех школах 22 мая пройдут линейки, повещённые последнему звонку. Исключением станет лицей № 1. Здесь торжества отменили. Об этом сообщил глава города Константин Светлаков в своем Instagram-акаунте.

Mod-no.by Последний звонок

«Запланированные на завтра последние звонки в школах муниципального образования пока не отменяем, кроме лицея № 1. Полиция дополнительно выставит пешие и автомобильные наряды около образовательных учреждений. В период проведения мероприятий охранные агентства удвоят численность своих сотрудников в школах. С работниками учебных заведений проведены дополнительные инструктажи по бдительности и безопасности», — сказал градоначальник.

Напомним, утром 21 мая в лицее № 1 старшеклассник совершил вооруженное нападение на учительницу физики. Педагог получила ножевое ранение шеи и госпитализирована. Состояние пациентки медики оценили как тяжелое, стабильное. Раненую женщину на вертолете санавиации доставили в клинику в Перми. По факту покушения на убийство учителя возбудили уголовное дело. Ученик задержан.

«Когда подобное происходит в других городах, мы, как правило, сопереживаем, но искренне надеемся, что с нами такое не случится. То, что произошло сегодня в Березниках накануне последних звонков, вызвало шок абсолютно у каждого жителя города. Ещё предстоит разобраться в причинах и предпосылках. А сейчас главное — каждому из нас сохранять спокойствие, проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы. Хочу поблагодарить врачей за оперативную помощь учительнице физики Людмиле Николаевне Ишменевой. Сейчас мы все переживаем за ее здоровье», — отметил Константин Светлаков.