Берн, , 20:46 — REGNUM Сегодня, 21 мая, портал AS сообщил, что федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) обратилась к ФИФА с предложением о проведении чемпионата мира раз в два года.

По данным источника, ФИФА одобрила это предложение и в ближайшее время займется изучением возможности такого варианта. Также инициативу SAFF поддержали представители 166 футбольных федераций со всей планеты и лишь 21 федерация воздержалась от ответа.

По мнению президента SAFF Ясира Аль-Мисехаля, проведение мундиаля каждые два года поможет решить проблемы, с которыми столкнулся футбол на фоне пандемии. Количество матчей сборных может быть сокращено, однако это повысит их актуальность и ценность.