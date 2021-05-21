Лос-Анджелес, США, , 20:39 — REGNUM Сегодня, 21 мая, журналист Эдриан Воджнаровски в своем твиттере сообщил, что форвард «Лос-Анджелес» Кавай Ленард скорее всего подпишет новый контракт с калифорнийской командой в межсезонье.

«Думаю, он останется в составе «Клипперс». Он географически находиться именно там, где хочет находиться. Он очень хорошо ладит с руководством клуба.

Он не говорил о продлении контракта публично и, думаю, не скажет, пока его не подпишет», — написал журналист.

Напомним, что в контракте Ленарда с «Клипперс» предусмотрено продление на один сезон с зарплатой 36 миллионов долларов.