Бишкек, , 20:33 — REGNUM Странам Евразийского экономического союза нужно активизировать работу над развитием общего финансового рынка. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета сегодня, 21 мая.

По словам главы государства, 2020 год продемонстрировал необходимость упростить взаимный доступ к финансовым рынкам.

«Прошедшее ослабление национальных валют, наряду с внешней инфляцией на продовольственные товары, несмотря на снижение совокупного спроса, привело к росту потребительских цен на пространстве всего ЕАЭС. Нужно сделать упор на более активном использовании национальных валют во взаимных расчетах», — подчеркнул он.

Президент Киргизии предложил продумать соответствующий действенный механизм, предполагающий стимулирование торговых и финансовых операций в национальных валютах государств-членов Союза

«Это позволит нивелировать влияние внешней инфляции на товары продуктовой корзины. При этом в ускоренном режиме следует сформировать единое платежное пространство с использованием и интегрированием национальных платежных систем», — отметил Жапаров.