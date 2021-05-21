Бишкек, 21 мая, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Странам Евразийского экономического союза нужно активизировать работу над развитием общего финансового рынка. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета сегодня, 21 мая.

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По словам главы государства, 2020 год продемонстрировал необходимость упростить взаимный доступ к финансовым рынкам.

«Прошедшее ослабление национальных валют, наряду с внешней инфляцией на продовольственные товары, несмотря на снижение совокупного спроса, привело к росту потребительских цен на пространстве всего ЕАЭС. Нужно сделать упор на более активном использовании национальных валют во взаимных расчетах», — подчеркнул он.

Президент Киргизии предложил продумать соответствующий действенный механизм, предполагающий стимулирование торговых и финансовых операций в национальных валютах государств-членов Союза

«Это позволит нивелировать влияние внешней инфляции на товары продуктовой корзины. При этом в ускоренном режиме следует сформировать единое платежное пространство с использованием и интегрированием национальных платежных систем», — отметил Жапаров.