Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Студия InnerSloth добавит в онлайн-игру Among Us в стиле «Мафии» розовый цвет костюмов персонажей. Об этом разработчики сообщают 21 мая на своей twitter-странице.

Таким образом авторы игры решили подогреть интерес геймеров к следующему масштабному обновлению. Ожидается, что подробности о нём InnerSloth раскроет на предстоящем онлайн-фестивале Summer Game Fest, который состоится 10 июня 2021 года.

https://twitter.com/AmongUsGame/status/1395467085837307904

Ранее разработчики объявили, что до конца 2021 года Among Us выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Релиз игры на ПК состоялся 17 августа 2018-го.

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