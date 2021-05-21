Москва, , 20:26 — REGNUM Трансляции просветительского марафона «Новое Знание» российского общества «Знание» за два дня собрали 12 млн просмотров, сообщили 21 мая в пресс-службе мероприятия.

На площадке марафона выступили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, основатель SpaceX Илон Маск, сооснователь AppleComputer Стив Возняк.

Кроме того, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Перед аудиторией выступили ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, гендиректор Mail.Ru Борис Добродеев.

На мероприятии были подняты темы экологии, научных исследований, вопросы государственного управления, образования.

Комментируя работу марафона, гендиректор общества «Знание» Максим Древаль сказал, что целью мероприятия является придание нового импульса просветительской работе в стране. Преследуется цель «поднять уровень наших проектов и при этом сделать их доступными для каждого человека» в России.

Древаль «Людям нужна достоверная и полезная информация. Потребность в ней испытывает и бизнес. И, безусловно, огромное значение имеет то, что эти проекты мотивируют людей на активное саморазвитие и личностный рост. Помогают им понять, что в современном мире успех приходит к тем, кто обладает широким кругозором, открыт для новых знаний и способен применить их на практике».

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