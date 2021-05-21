Киев, , 20:19 — REGNUM Украина в настоящий момент уже ведет консультации с НАТО для согласования дальнейших шагов с учетом полученного в 2020 году статуса страны-партнера альянса с расширенными возможностями, заявил 21 мая премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

НАТО и Украина Gov.ua

Свое заявление Шмыгаль сделал во время онлайн-конференции, организованной Немецким фондом Маршалла в США, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что Киев нацелен на наращивание темпов евроинтеграционных и евроатлантических реформ, но это возможно только с «последующей поддержкой наших надежных международных партнёров». Вместе с тем, подчеркнул он, продолжается постепенный перевод сектора безопасности и обороны Украины и ВСУ на стандарты НАТО.

Согласно источнику, отдельно Шмыгаль остановился на вопросе углубления взаимодействия с НАТО с целью укрепления безопасности на фоне новых вызовов в Черноморском регионе.

«Мы стремимся усилить взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе и призываем союзников приоритезировать Черное море в своей стратегии», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в МИД Украины призвали прекратить шум вокруг предоставления стране плана действий по членству (ПДЧ) НАТО на ближайшем саммите альянса в июне, отметив, что поднявшаяся вокруг этого вопроса в последнее время шумиха фактически заставила альянс «заморозить» вопрос предоставления Украине ПДЧ.