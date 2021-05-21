Нью-Йорк, США, 21 мая 2021, 20:17 — REGNUM Киностудия Lucasfilm приостановила работу над проектом сериала «Рейнджеры Новой Республики». Об этом 21 мая сообщает журнал Variety.
Ранее инсайдеры сообщали, что в центре повествования этого шоу должна была находиться Кара Дюн, роль которой в сериале «Мандалорец» исполнила Джина Карано, а также Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) и Мигс Мэйфелд (Билл Бёрр).
Журналистам, посвятившим статью теме назначения Дэйва Филони исполнительным творческим директором Lucasfilm, удалось выяснить, что проект этого сериал уже не находится в фазе активной реализации.
Напомним, в феврале 2021 года Disney Plus уволил Джину Карано из проекта «Мандалорец». Причиной послужили высказывания актрисы в сети, в которых она сравнила внутреннюю политику США с преследованием евреев нацистами.
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