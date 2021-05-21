Нью-Йорк, США, , 20:17 — REGNUM Киностудия Lucasfilm приостановила работу над проектом сериала «Рейнджеры Новой Республики». Об этом 21 мая сообщает журнал Variety.

Ранее инсайдеры сообщали, что в центре повествования этого шоу должна была находиться Кара Дюн, роль которой в сериале «Мандалорец» исполнила Джина Карано, а также Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) и Мигс Мэйфелд (Билл Бёрр).

Журналистам, посвятившим статью теме назначения Дэйва Филони исполнительным творческим директором Lucasfilm, удалось выяснить, что проект этого сериал уже не находится в фазе активной реализации.

Напомним, в феврале 2021 года Disney Plus уволил Джину Карано из проекта «Мандалорец». Причиной послужили высказывания актрисы в сети, в которых она сравнила внутреннюю политику США с преследованием евреев нацистами.

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