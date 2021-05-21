Париж, , 20:32 — REGNUM Французская группа Total, одна из крупнейших мировых энергетических компаний, готовится сменить название на Total Energies, чтобы обозначить диверсификацию своего производства в сторону более чистых источников энергии.

Об этом пишет информационный портал FRANCE24.COM 21 мая 2021 года.

Концерн, основанный в 1924 году как Compagnie francaise des petroles, намерен предложить новое название 28 мая 2021 года на общем собрании акционеров.

Total начал вкладывать больше средств в солнечную и ветровую энергетику, но вынужден пойти дальше, поскольку вопросы климата становятся всё более приоритетными для инвесторов.

«Группа заявляет о своем намерении преобразоваться в мультиэнергетическую компанию, чтобы ответить на двойные вызовы: больше энергии и меньше выбросов», — сказал исполнительный директор концерна Патрик Пуянн.

В 2021 году Total планирует направить более 20% своего инвестиционного бюджета на возобновляемые источники энергии, а также на электроэнергию.

Но экологические активисты говорят, что концерн должен делать ещё больше для борьбы с изменением климата, ведь18 мая 2021 года Международное энергетическое агентство заявило, что все будущие проекты по ископаемому топливу должны быть прекращены, если мир хочет достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Ожидается, что правление Total представит резолюцию по климату на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на то, что данная идея вызвала у концерна сопротивление в 2020 году.

Total не является первым энергетическим гигантом, изменившим свое название, чтобы отразить климатическую повестку.

Так датская Dong, название, которое произошло от Danish Oil and Natural Gas, уже сменила название на Orsted в рамках зеленого ребрендинга в 2017 году, а норвежская Statoil переименована в Equinor в 2018 году, чтобы отразить ее диверсификацию в сторону «чистых» источников энергии.