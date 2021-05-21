Берлин, , 20:11 — REGNUM Дополнительные средства в размере €100 млн на развитие COVAX — программы предоставления вакцины от коронавируса беднейшим странам — намерена выделить Германия, сообщила 21 мая журналистам федеральный канцлер страны Ангела Меркель.

Меркель «С нашей стороны мы сегодня пообещали из бюджета еще €100 млн».

Она добавила, что после этого вложения германский совокупный вклад в COVAX будет исчисляться суммой, превышающей миллиард евро.

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По её словам, Берлин до конца этого года выделит 30 млн доз вакцины от SARS-CoV-2 нуждающимся странам: это станет возможным, если фармкомпании выполнят свои обязательства по производству препаратов.

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