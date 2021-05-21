Киев, , 20:09 — REGNUM Сумская и Харьковская областные государственные администрации прислали в школы этих регионов письма, в которых предлагают учреждениям принять участие во всеукраинском конкурсе на лучший туалет «BEST WC».

Об этом сообщила 21 мая народный депутат Верховной рады Украины Яна Зинкевич.

Она же опубликовали копии документов, которые подтверждают обнародованную информацию.

«Что это я только что прочитала? Без комментариев… Теперь учебные заведения должны прислать 5−6 фото туалета, для участия в конкурсе на лучший туалет 2021 года», — возмущается депутат.

По ее данным, такой конкурс проводится уже в третий раз, но ранее он не привлекал внимания широкой общественности.

Представители упомянутых администраций ситуацию с конкурсом в настоящий момент еще не прокомментировали.