Нью-Йорк, США, , 20:13 — REGNUM На улицах Нью-Йорка пропалестинские протестующие бросили в произраильских демонстрантов две самодельные бомбы. Об этом 21 мая сообщает Fox News со ссылкой на опубликованное в Twitter видео со взрывом недалеко от центра Рокфеллера.

Неизвестно, как началась данная ссора и есть ли пострадавшие. Однако это далеко не первый инцидент подобного рода.

Напомним, с 10 мая на фоне обострения палестино-израильского конфликта на территории Соединенных Штатом продолжаются жестокие столкновения между палестинцами и евреями.

Ранее на этой неделе группы пропалестинских протестующих напали на евреев в двух отдельных инцидентах в Лос-Анджелесе.