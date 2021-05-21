Пермь, , 20:06 — REGNUM Десятикласснику, напавшему в школе пермских Березников на педагога, было некому высказать свою боль. Этого не исключила краевой детский омбудсмен Светлана Денисова, пишут СМИ.

Как пишет 59.ru, она прочла то сообщение, которое подросток отправил своему другу. И из текста чувствуется, что у него имелись какие-то проблемы и не оказалось ни одного значимого взрослого, с которым бы можно было поговорить по душам, высказать свою боль.

«Того, кто развеял бы все сомнения в себе, в жизни, помог решить проблемы. Проблемы у всех бывают, но не все идут нападать на других с ножом», — цитирует Денисову издание.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 21 мая. Ученик десятого класса ранил учительницу физики ножом. Его задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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