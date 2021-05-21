Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 20:06 — REGNUM В Тюменской области председателя правления дачного некоммерческого товарищества обвиняют в хищении земли и денег на общую сумму свыше 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура региона.

По данным следствия, председатель правления дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Сочинские» Нижнетавдинского района для того, чтобы завладеть земельным участком ДНТ площадью более одного гектара, изготовил фиктивную выписку из протокола заседания правления о выделении в собственность земельного участка юридическому лицу, в котором он являлся соучредителем. В итоге ДНТ лишилось участка стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Помимо этого, председателя подозревают в присвоении более 43,5 млн рублей взносов членов товарищества.

Гражданин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества»)».