Лос-Анджелес, США, , 20:03 — REGNUM Райан Рейнольдс отреагировал на то, что K-Pop группа Stray Kids в своём выступлении использовала образ Дэдпула из кинокомиксов Marvel. Публикацию он разместил 21 мая на своей twitter-странице.

Во время выступления один из солистов в костюме Дэдпула надел маску супергероя. Перфоманс бойз-бэнда также содержал различные отсылки к фильмам про этого персонажа.

«О, привет Stray_kids», — написал Рейнольдс в ответ на пост группы в Twitter.

https://twitter.com/Ieeknow/status/1395220376431497216

В апреле 2021 года ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис Hulu может выпустить сериал про приключения Дэдпула, ориентированный на взрослую аудиторию. Инсайдеры утверждают, что Рейнольдс может исполнить в нём главную роль.

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