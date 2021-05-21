Киев, , 20:00 — REGNUM В Киеве полицейские задержали 21-летнего парня, который выстрелил из пневматического оружия из окна многоэтажки в сторону воинской части, расположенной в центре города, сообщает 21 мая пресс-служба киевского управления полиции.

Согласно источнику, полицейские обнаружили в сети Интернет видеоролик, в котором неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляет в сторону воинской части на улице Коновальца. Происшествие было официально зарегистрировано, началось расследование.

В ходе целого ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место пребывания лица, причастного к правонарушению. Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части, чтобы «похвастаться перед девушками».

Сообщается, что в настоящий момент все участники происшествия доставлены в управление полиции для выяснения всех обстоятельств, следствие продолжается.