Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Обострение палестино-израильского конфликта спровоцировало беспорядки на территории Соединенных Штатов. Атаки на евреев американского происхождения прошли в Нью-Йорке, Калифорнии, Иллинойсе, Юте и других штатах, сообщает 21 мая Fox News.

Тем не менее, сообщил корреспондент Джо Конча в интервью каналу Fox, такие крупные СМИ, как The Washington Post, The New York Times, ABC и CNBC, игнорируют данную тему и не уделяют ей необходимого внимания.

Также отмечается, что преступления на почве ненависти к евреям в США являются старой проблемой.

«Перестаньте говорить мне, что тут дело в Израиле и Газе. Мои люди находятся под угрозой на территории всех Соединенных Штатов при свете дня. Это откровенный антисемитизм, и мы продолжим жить в страхе до тех пор, пока публика не поймет, что происходит», — сообщил один из проживающих в Нью-Йорке евреев, который столкнулся с враждебно настроенным палестинцем при входе в синагогу.

ИА REGNUM напоминает, уличная драка в Нью-Йорке попала на видеозапись, которую разместила в своем твиттере журналист Михаль Дивон 20 мая. На видео заснят конфликт между группой пропалестинских протестующих и двумя произраильскими демонстрантами в Нью-Йорке.

Ранее на этой неделе группы пропалестинских протестующих напали на евреев в двух отдельных инцидентах в Лос-Анджелесе. Инциденты происходят на фоне обострения израильско-палестинского конфликта, которое продолжается с 10 мая.