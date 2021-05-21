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«Экономика Киргизии»
Убит главарь «Боко харам»* – СМИ
*запрещённая в России организация
Абуджа,
21 мая 2021, 19:52 — REGNUM О смерти в Нигерии главаря группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакара Шекау пишет 21 мая Daily Nigerian.
По данным разведки Нигерии, Шекау был убит 19 мая во время стычки с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северо-восточной части страны. Разведка ссылается на данные очевидцев.
Газета добавила, что ранее появлялась информация, будто бы Шекау был тяжело ранен, попав в окружение в лесу Самбиса.
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История вопроса
Статьи о запрещенной в России радикальной нигерийской исламистской организации.
Название организации переводится как «западное образование — грех». Идеалом государственного устройства члены группировки считают государство, живущее по законам шариата.
«Боко Харам»* атакует светские школы, христианские церкви, устраивает теракты в людных местах — рынки, остановки. На счету террористической группировки сотни убитых людей. Источники доходов — грабежи банков, получение выкупа за похищенных ими людей.
Создана в 2002 году В 2015 году «Боко Харам»* принесла присягу ИГИЛ*.
*Организации, деятельность которых запрещена в России.