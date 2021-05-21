* запрещённая в России организация

Абуджа, , 19:52 — REGNUM О смерти в Нигерии главаря группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакара Шекау пишет 21 мая Daily Nigerian.

По данным разведки Нигерии, Шекау был убит 19 мая во время стычки с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северо-восточной части страны. Разведка ссылается на данные очевидцев.

Газета добавила, что ранее появлялась информация, будто бы Шекау был тяжело ранен, попав в окружение в лесу Самбиса.

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