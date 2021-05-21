Лондон, , 19:51 — REGNUM Последняя экспедиция Beachhead в игре No Man's Sky, как оказалось, содержит отсылку к играм серии Mass Effect. Об этом 21 мая сообщает портал PCGamesN.

Экспедиция была добавлена в игру в марте 2021 года. Геймеры, желающие выяснить происхождение загадочного устройства, отправились в путешествие по галактике. Сегодня, 21 мая 2021 года, в конце путешествия они наткнулись на космический корабль SSV Normandy SR-1 из оригинальной игры Mass Effect.

Стоит отметить, что геймеры получили возможность навсегда добавить Normandy SR-1 в свой флот. Однако, как отметила студия Hello Games, для этого им нужно будет успеть завершить экспедицию до 31 мая

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в версии No Man's Sky для виртуальной реальности появилась поддержка технологии DLSS компании Nvidia. Разработчики отметили, что включение этой функции позволить поднять FPS (частоту кадров в секунду) в игре до 100%.

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