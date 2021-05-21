Техас, США, , 19:42 — REGNUM Полиция Техаса задержала американку, которая пыталась провезти из Мексики в США партию кокаина ценой в $1,5 млн, сообщает 21 мая Newsweek.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, но полиция поделилась информацией только сейчас.

Отмечается, что женщина пыталась из Мексики въехать в США и была за рулем Volkswagen Jetta.

На данный момент ведется расследование.

ИА REGNUM напоминает, 19 мая полиция штата Алабама, США, обнаружила 31 килограмм кокаина ценой примерно $1 млн на пляже Галф Шорз.