Техас, США, 21 мая 2021, 19:42 — REGNUM Полиция Техаса задержала американку, которая пыталась провезти из Мексики в США партию кокаина ценой в $1,5 млн, сообщает 21 мая Newsweek.
Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, но полиция поделилась информацией только сейчас.
Отмечается, что женщина пыталась из Мексики въехать в США и была за рулем Volkswagen Jetta.
На данный момент ведется расследование.
ИА REGNUM напоминает, 19 мая полиция штата Алабама, США, обнаружила 31 килограмм кокаина ценой примерно $1 млн на пляже Галф Шорз.