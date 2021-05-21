Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Иск на сумму десять миллиардов долларов подал в суд против компании McDonald’s владелец медиакомпании Entertainment Studios Networks Байрон Аллен, сообщает 21 мая Reuters.

Автор претензии обвинил корпорацию в нарушении законов о гражданских правах: Аллен заявляет о «расовой предвзятости и расовых стереотипах» McDonald’s.

Поводом послужил отказ McDonald’s рекламироваться в его СМИ. По его данным, компания на контракты с чернокожими владельцами СМИ выделяет меньше одного процента.

Читайте ранее в этом сюжете: Работники McDonald's заявили о планах провести забастовку в 15 городах США