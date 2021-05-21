Москва, , 19:27 — REGNUM Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Марко Николичем. Новое соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. Об этом 21 мая сообщил «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги московский «Локомотив» с 56-ю очками занял третьею позицию в турнирной таблице. Третье место позволит «Локомотиву» участвовать в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона.

Марко Николич пришел в «Локомотив» июне 2020 года, сменив на посту главного тренер Юрия Семина. По итогу года Николичу удалось привести «железнодорожников» к победе в Кубке России.