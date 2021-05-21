Москва, , 19:42 — REGNUM Возможность начать предпринимательскую деятельность напрямую зависит от особенности мышления конкретного человека. Об этом 21 заявил программист, соучредитель компании Apple Стив Возняк на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

«Что касается предпринимательства, это напрямую связано с мышлением. Я учился в бизнес-школе, это действительно помогает мыслить по-другому. Например, другие могут не понять, как эта мысль пришла вам в голову», — сказал основатель Apple.

По его мнению, молодым людям было бы не плохо попробовать начать свой бизнес с товарищами по учебному заведению или совместно с друзьями. При этом большое внимание следует уделять технической стороне вопрооса.

«Если вы молоды, то обратитесь к друзьям. Нужен человек, который разбирается в технологиях. Нужен человек, разбирающийся в маркетинге, чтобы показать миру ваш продукт и почему людям нужен именно ваш продукт. И нужно бизнес-мышление. Если вы умны, у вас есть голова, которая позволяет создавать что-то хорошее, вы должны получать прибыль. Всегда с самого начала задействуйте инженера и держите его поближе к себе», — посоветовал Возняк.

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