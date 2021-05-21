Москва, , 19:38 — REGNUM Российский исполнитель Дима Билан подобрал на улице больного котёнка. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 21 мая.

https://www.instagram.com/tv/CPIxL9TKt_u/

«Навстречу мне по обочине полз этот малыш! Ему где-то 1−1,5 месяца, не больше! Судя по всему, он плохо видит, у него проблемы с глазами. Страшно представить, что было бы, если бы мы не встретились!», — написал Билан, отметив, что не думал ни минуты о том, брать ли котёнка с собой.

«В больницу детёныш отправлен, будем лечить», — рассказал артист. Билан также сообщил подписчикам, что уже придумывает котёнку имя.

Ранее Дима Билан выпустил клип на песню «Она моя». Ролик сняли режиссёр Константин Богомолов и оператор-постановщик Влад Опельянц.

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