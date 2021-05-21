Москва, 21 мая 2021, 19:20 — REGNUM Приостановка работы генконсульства США в Екатеринбурге — это инициатива Вашингтона, говорится в опубликованном 21 мая заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Комментируя заявление генконсула США в Екатеринбурге Эми Сторроу о том, что деятельность диппредставительства приостанавливается, Захарова отметила:
Она призвала не пытаться перекладывать вину за это на Россию, потому что решение принято в США. Кроме всего прочего, «визовая война», напомнила российский дипломат, начата не Россией.
Захарова добавила, что оставшиеся генконсульства РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке и консульский отдел российского посольства в Вашингтоне «продолжают работать с полной отдачей без перехода на «облегчённый режим», как дипмиссия США в Москве».
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